Dodatkowy urlop opiekuńczy będzie bezpłatny

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu.