Dodatek osłonowy: ZUS nie nadąża z realizacją wniosków

Dodatek osłonowy, który stanowi wsparcie dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności, miał być wypłacany w dwóch ratach do 31 marca oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r., a także jednorazowo do 2 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października 2022 r. Niestety samorządy muszą czekać nawet 1-2 miesiące na informacje z ZUS o wysokości składki zdrowotnej w celu prawidłowego ustalenia wysokości dochodów w przypadku niektórych emerytów czy też w związku z niewliczaniem 13. i 14. emerytury do wysokości dochodu. Z czego wynika tak długi czas udzielania informacji zwrotnej samorządom przez ZUS? - pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.