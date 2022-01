Dodatek osłonowy w 2022 r. Kto uzyska wsparcie?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Wsparcie ma pomóc najbardziej potrzebującym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Dodatki mają być wypłacane dwa razy w roku – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Wysokość dodatku wynosi co do zasady od 400 zł do 1150 zł. Co ważne, świadczenia nie będą stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku PIT.