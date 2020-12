Dobrowolny split payment a oznaczenie MPP w nowym pliku JPK_VAT

W przypadku gdy wystawione faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15 000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”, a w konsekwencji podatnik nie będzie zobowiązany do oznaczenie tych faktur w ewidencji VAT oznaczeniem „MPP” oraz w pliku JPK_VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która opisuje faktury wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości danej faktury. We wniosku zapytała czy, przy założeniu, iż kwota należności ogółem na fakturze nie przekroczy 15 000 zł, nie będzie miała obowiązku oznaczenia faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem literowym „MPP”. Jej zdaniem, będzie zobowiązana do umieszczania oznaczenia „MPP” tylko na fakturach o wartości brutto powyżej 15 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wyjaśnił:

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ww. ustawy, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: