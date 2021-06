Artykuły: Rozliczenie roczne PIT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 24.06.2021 Dobrowolne składki zdrowotne można odliczyć w PIT Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Podatnik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie od stycznia do lutego oraz od września do grudnia. W obu tych okresach odprowadzone zostały przez jego pracodawców składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od kwietnia do 31 lipca. podatnik zawarł umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy zapłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego? Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy). Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzającyc...

