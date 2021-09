Dobrowolne gotówkowe wpłaty klientów - data powstania przychodu

Pecunia non olet to stara łacińska sentencja, mająca ścisły związek z podatkami - odnosi się bowiem do ówczesnego opodatkowania toalet. Publikowane dzisiaj omówienie interpretacji, choć związane jest z tym tematem, znajdzie zastosowanie również w licznych sytuacjach, w których klienci zostawiają dobrowolne datki gotówkowe, związane z aktywnością gospodarczą podatnika.

I choć stan faktyczny omawiany jest na gruncie ustawy o CIT, bardzo podobne do wskazanych przepisów unormowania zawarte są również w ustawie o PIT.

Stan faktyczny

P.Sp. z o.o. (dalej też jako: „Spółka”, „Wnioskodawca”), jest spółką będącą polskim rezydentem podatkowym, zarejestrowaną w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka świadczy m.in. usługi sprzątania galerii handlowych. Z tego tytułu, Spółka wystawia faktury VAT, które uwzględniane są następnie w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych (przychód należny) oraz podatku od towarów i usług (obrót oraz podatek VAT należny).

Zgodnie z zawartymi przez Wnioskodawcę umowami z operatorami centrów handlowych, wynagrodzenie z tytułu utrzymania czystości toalet nie są kalkulowane odrębnie w kontrakcie. Zgodnie z przyjętymi w centrach handlowych zasadami, toalety, co do zasady, są bezpłatne dla klientów galerii. Niemniej, przed wejściem do toalet umieszczana jest informacja, zgodnie z którą, korzystający może złożyć dobrowolną opłatę za skorzystanie z toalety. Korzystający uiszczają taką opłatę według uznania co do kwoty, często w walutach innych niż polski złoty. Opłaty te zbierane są przez personel Spółki i na zakończenie miesiąca wpłacane do kasy Wnioskodawcy (co udokumentowane jest odpowiednim dowodem KP z datą z tego samego dnia).

Z tych środków Spółka powinna pokryć koszty pracy (wynagrodzenia) personelu obsługujących toalety.

Pytanie podatnika

Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty) stanowią przychód podlegający opodatkowaniu w dniu wpłacenia do kasy Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty) powinny być zaliczone do przychodów Spółki w dniu wpłacenia ich do kasy Wnioskodawcy.

Stanowisko KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

