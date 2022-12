Do ZUS napłynęło 1,3 mln zgłoszeń dotyczących umów o dzieło

W trakcie pierwszych 9 miesięcy 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono w sumie ok. 1,3 mln umów o dzieło, co oznacza wzrost o 6,5 proc. rok do roku. Zebrane przez ZUS dane pokazują, że najwięcej umów tego typu dotyczyło sekcji związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.