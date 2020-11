Do Sejmu trafił projekt poprawiający sytuację chorych pracowników

Klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje się wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie prawa do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku choroby zakaźnej. Nowy przepis miałby dotyczyć choroby trwającej łącznie do 33 dni w trakcie roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który już ukończył 50. rok życia, rozwiązanie to dotyczyłoby choroby trwającej do 14 dni.