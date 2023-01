Do Sejmu trafił projekt obniżający VAT na gaz ziemny

Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zaproponowano czasową obniżkę do 5 proc. stawki VAT na gaz ziemny (CN 2711 11 00 lub 2711 21 00). Obniżka miałaby dotyczyć okresu od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. Koszty dla budżetu państwa szacuje się na ok. 5 mld zł.