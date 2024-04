Do Sejmu skierowano projekt przedłużający mrożenie cen prądu i gazu

Funkcjonowanie mechanizmów osłonowych obejmujących zamrożenie cen energii elektrycznej, gazu i ciepła miałoby zostać przedłużone do 31 grudnia 2024 r. – wynika z projektu, który posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali w tym tygodniu do Sejmu. Obowiązujące obecnie mechanizmy wsparcia przestaną obowiązywać z końcem czerwca br. Koszty wydłużenia osłon na kolejne półrocze szacuje się na ok. 17 mld zł.