Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT wlicza się usługi najmu prywatnego

Wartość świadczonych usług najmu pokoi w prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym każdorazowo podlega wliczeniu do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, po przekroczeniu kwoty 200 000 zł należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym.

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Posiada 5 pokoi na wynajem i w najbliższym czasie ma zamiar rozszerzyć liczbę wynajmowanych pokoi do 7. Podatniczka chciała wiedzieć, czy do limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dolicza się przychód uzyskany przez nią z ww. najmu prywatnego pokoi. Jej zdaniem, najem prywatny jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT i nie wlicza się do limitu zwolnienia z VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatniczką i w wydanej interpretacji stwierdził:

Usługa najmu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Sam charakter stosunku prawnego wskazuje, że usługa najmu jest wykonywana w celach zarobkowych bez względu na długość obowiązywania poszczególnych umów. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, że podatniczka nigdy nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Na gruncie przepisów ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje czynności polegające na wykorzystywaniu towarów (w tym przypadku lokalu/pokoju) w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Również bez znaczenia, dla uznania podatniczki za podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu podatku VAT z tytułu udostępnienia pokoi, pozostaje okolicz...