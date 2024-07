Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT nie wlicza się usług świadczonych za granicą

Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (200 tys. zł), przedsiębiorca nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Tak uznał Dyrektor KIS w lipcowej interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych o charakterze pomocniczym. Wykonywane usługi świadczone są w Polsce oraz na terenie Belgii. Usługi wykonywane na terytorium Belgii polegają głównie na: wstawianiu okien, drzwi, kładzeniu elewacji, docieplaniu budynków. Ww. usługi są związane bezpośrednio z nieruchomościami, położonymi poza terytorium Polski (konkretnie w Belgii). Przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT do limitu 200 tys. zł. Nie jest także zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Zagraniczny nabywca usług jest podmiotem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Belgii. Przedsiębiorca dodał, że wykonuje w Polsce usługi na rzecz polskich kontrahentów na znacznie mniejszą skalę niż za granicą (w Belgii). Wartość usług świadczonych w Polsce stanowi bowiem ok. 25% obrotów, natomiast w Belgii - ok. 75% obrotów.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy powinien ująć w limicie 200 tys. zł (pozwalającym na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT) wartość usług świadczonych w Belgii, a w razie przekroczenia ww. limitu zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. W jego opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Według art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania ni...