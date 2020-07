Do hal magazynowych można zastosować 10% stawkę amortyzacyjną

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w ramach tej działalności zamierza wybudować halowy obiekt magazynowy o powierzchni ok. 500 m2, na potrzeby przechowywania półproduktów i produktów związanych z jej prowadzeniem. Hala zostanie przez niego zakwalifikowana do grupy 8, podgrupy 80, rodzaj 806 Klasyfikacji Środków Trwałych. Czy przedsiębiorca będzie mógł zastosować do tej hali stawkę amortyzacji w wysokości 10%?

Halowy obiekt magazynowy będzie miał ok. 500 m2 oraz wysokość do 6 m. Będzie on wykonany z zakupionej w zewnętrznej firmie konstrukcji stalowej, na którą producent udziela gwarancji przydatności do użytku zgodnego z przeznaczeniem na 2 lata. Konstrukcja stalowa hali zostanie nałożona na płytę fundamentową oraz przymocowana do fundamentów za pomocą kotw. Konstrukcja hali nie będzie stale związana z gruntem.

Z treści przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w kt&oacu...