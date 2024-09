Do 30 września należy przekazać odpis na ZFŚS

Zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.W tym roku, stosownie do art. 5 ww.ustawyorazobwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.(M.P. poz. 137), podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to6445,71 zł. ...