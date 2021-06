Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 28.06.2021 Do 30 czerwca można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? ZUS przypomina, że przedsiębiorcy z branż określonych Tarczą antykryzysową mogą jeszcze wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. oraz styczeń – kwiecień 2021 r. Wniosek RZD-B7 mogą złożyć tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy powinni nie tylko złożyć wniosek RDZ-B7, ale także przekazać dokumenty rozliczeniowe za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek, chyba że są zwolnieni z ich składania. Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek są następujące: rodzaj przeważającej działalności na 31 marca 2021 r., oznaczony był kodem PKD wymienionym w Tarczy antykryzysowej,

przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,

przedsiębiorca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek Kogo dotyczy? Możesz wystąpić o zwolnienie obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r., jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem: 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Możesz wystąpić o zwolnienie obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem: 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B.,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Możesz wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za luty 2021 r., jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem: 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw...

