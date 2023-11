Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie BHP. Pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Do tego dnia, tj. 28 grudnia, pracodawca ma obowiązek również skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP.