Do 1 lutego należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR

Jeżeli w 2020 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R wyślij do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. Natomiast PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 1 lutego br.

