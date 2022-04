Dni wolne dla krwiodawców to uciążliwy obowiązek dla pracodawców

Honorowe krwiodawstwo należy z całych sił wspierać, jednak nie wolno przerzucać kosztów na pracodawców, którzy obecnie obciążani są kosztami obowiązkowych składek. Nie zachęca to również przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze do oddawania krwi, którzy również nie mogą obniżyć obowiązkowych składek proporcjonalnie do liczby przysługujących im dni wolnych. Czy coś się w tej sprawie zmieni? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.