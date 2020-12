Dłuższa aktywność zawodowa powinna być premiowana zachętami podatkowymi?

Polska powinna postawić na zachęty podatkowe lub finansowe, które promowałyby wydłużanie aktywności zawodowej – twierdzą eksperci Business Centre Club. Organizacja zwraca uwagę na to, że takie zachęty mogłyby pomóc w ograniczaniu negatywnych efektów spadku relacji osób pracujących do rosnącej liczby emerytów i rencistów.

System emerytalny jest obecnie w coraz większym stopniu dotykany problemami demograficznymi, co potwierdzają spadek o ok. 200 tys. liczby osób w wieku produkcyjnym i jednoczesny wzrost o niemal 200 tys. liczby osób w wieku emerytalnym. Równocześnie wskaźnik pokrycia wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składkami ma spaść z 83 proc. w 2019 do 74 proc. w 2021 r.

Eksperci BCC a...