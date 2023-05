Długi czynszowe: Gminy płacą poniżej minimalnego wynagrodzenia

Interpelacja nr 40701 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dopuszczalnych przypadków oferowania stawki godzinowej za pracę niższej niż minimalna stawka godzinowa określona w rozporządzeniu Rady Ministrów

Szanowna Pani Minister!

Stawka godzinowa za pracę na dany rok ustalana jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Aktualna stawka 22,8 zł/godz. wynika z § 2 rozporządzenia z dn. 13 września 2022 roku.

W przypadku stosowania przez gminy mechanizmu umożliwiającego odpracowanie zadłużenia czynszowego wobec gminy w przypadku zajmowania lokalu z zasobu gminy stawki różnią się między sobą, a gminy kształtują je dowolnie. Mechanizm datio in solutum jest mechanizmem z art. 453 z Kodeksu cywilnego, jednak świadczenie wobec gminy ma zwykle formę wykonywania drobnych prac na rzecz wierzyciela w zakresie utrzymania budynku, np. grabienia liści czy sprzątania lokali.

W wielu gminach są to stawki godzinowe niższe niż minimalna stawka godzinowa za pracę określona rozporządzeniem. Znane mi stawki to np.19,70 zł brutto we Wrocławiu, w Łodzi - 15,00 zł, w Legionowie - 12,00 zł a w Szydłowcu - 10,00 zł. Stawki te są na ogół ustalane w drodze zarządzeń prezydenta/burmistrza/wójta. W wielu przypadkach są to jednak stawki godzinowe drastycznie niższe niż aktualna minimalna stawka godzinowa.

W mojej poprzedniej interpelacji w tej sprawie, którą pierwotnie kierowałam do Pani Minister (nr 39892), a została skierowana do ministra rozwoju i technologii, otrzymałam odpowiedź, że nie jest on właściwy do ingerencji w wysokość tych stawek, ponieważ każdorazowo uchwala je rada gminy na podstawie przepisów ustawy o ochronie lokatorów. Stoi to jednak w oczywistej sprzeczności z wysokością minimalnej stawki godzinowej, a bez wątpienia praca wykonywana przez zadłużonych lokatorów byłaby wynagradzana nie niżej niż w oparciu o stawkę minimalną, gdyby byli oni zatrudnieni przez gminę do wykonywania tych czynności. Dochodzi zatem do paradoksu, że pomimo rządowych regulacji można oferować stawki znacząco niższe od minimalnej osobom, które często popadły w zadłużenie czynszowe z powodu życiowego kryzysu i są zagrożone eksmisją z lokalu, jeśli nie ...