Dług publiczny Polski spadł do 47,4 proc. PKB

W III kwartale 2019 r. dług publiczny Polski spadł do 47,4 proc. w relacji do PKB – podał Eurostat. W ciągu kwartału zadłużenie zmniejszyło się o 0,7 pkt proc. Trend spadkowy widoczny jest w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej. W skali całej wspólnoty dług publiczny spadł do 80,1 proc. PKB.