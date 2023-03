Dług publiczny Polski nadal rośnie

W okresie od początku 2020 r. do końca III kwartału 2022 r. dług publiczny Polski, liczony według unijnej metodologii, zwiększył się o 68,8 mld zł, co w przeliczeniu na osobę daje ponad 11 tys. zł – wynika z nowej analizy fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci wskazują, że w relacji do PKB zadłużenie spada, bo wysoki poziom inflacji napędza nominalny wzrost gospodarczy.