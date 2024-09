Dlaczego ZUS wysyła decyzje listem zwykłym? - MRPiPS odpowiada

Interpelacja nr 3510 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany sposobu doręczania pism urzędowych z ZUS

Szanowna Pani Minister,

chciałabym zwrócić uwagę Pani Minister na kwestię procedur związanych z wysyłaniem korespondencji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w szczególności doręczania decyzji administracyjnych związanych ze świadczeniami. Obecna praktyka, polegająca na wysyłaniu decyzji listem zwykłym, rodzi poważne wątpliwości co do rzetelności i pewności doręczenia tych kluczowych dokumentów do adresatów.

Powszechnie wiadomo, że w wielu przypadkach, szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie mieszkańcy nie posiadają skrzynek pocztowych, listy są pozostawiane przez listonoszy w bramach posesji. Takie praktyki, zwłaszcza w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogą prowadzić do tego, że przesyłki nie trafiają do adresatów. W efekcie wiele osób nie otrzymuje decyzji ZUS na czas, co uniemożliwia im złożenie odwołania w ustawowych terminach. Jest to szczególnie dotkliwe w sytuacjach, gdy decyzje te dotyczą istotnych kwestii związanych z prawem do świadczeń emerytalnych, rentowych czy zasiłków.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że brak pewności doręczenia przesyłek z ZUS może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla obywateli. Osoby, które nie otrzymały na czas decyzji administracyjnej, mogą nie mieć świadomości o konieczności podjęcia określonych działań, co z kolei może skutkować utratą prawa do świadczeń lub innymi niekorzystnymi skutkami prawnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się zasadne, aby decyzje ZUS były wysyłane listem poleconym, co zapewniłoby dowód doręczenia oraz gwarancję odbioru przesyłki przez adresata. Taka zmiana procedur nie tylko poprawiłaby jakość usług świadczonych przez ZUS, ale również zwiększyłaby zaufanie obywateli do instytucji państwowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy ministerstwo rozważa zmianę procedury wysyłania decyzji administracyjnych przez ZUS z listów zwykłych na listy polecone, tak aby zagwarantować skuteczne doręczenie? Jakie kroki są obecnie podejmowane, aby poprawić skuteczność i niezawodność doręczania korespondencji z ZUS do obywateli? Czy istnieją plany wprowadzenia bardziej rygorystycznych standardów doręczania ważnych dokumentów w małych miejscowościach? Czy ministerstwo ma świadomość problemów, jakie wynikają z obecnych praktyk doręczania korespondencji przez ZUS, i jakie działania są planowane w celu ich rozwiązania?

Posłanka Anna Schmidt

24 czerwca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3510 w sprawie zmiany sposobu doręczania...