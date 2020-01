Dlaczego rosną opłaty za wywóz śmieci

Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska radykalnie podnosi opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 roku stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. Zgodnie z rozporządzeniem, w roku 2020 stawka ta ponownie wzrasta - do 270 zł za tonę, co drastycznie wpływa na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).