Deklaracje ws. rezygnacji z PPK wkrótce stracą ważność

Deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zostały złożone przy wdrażaniu systemu, utracą ważność wraz z końcem lutego br. Jeśli dana osoba dalej nie chce przystąpić do systemu PPK, to powinna ponownie złożyć deklarację w marcu. W innym przypadku pracodawca zostanie zobowiązany do zapisania danego pracownika do PPK, a potem potrącania i dodawania od siebie składek, licząc od wynagrodzenia za marzec. Deklarację można będzie złożyć także w późniejszym terminie.

– Ponowny autozapis do PPK wiąże się przede wszystkim z tym, że podmioty zatrudniające będą zobligowane do tego, żeby do końca lutego 2023 r. poinformować wszystkie osoby, które z PPK zrezygnowały i są w wieku od 18 do 55 lat, o tym, że wygasa ich deklaracja o rezygnacji z PPK, przestaje ona funkcjonować z końcem lutego. Jeśli chcą się z PPK wypisać ponownie, to będą musiały ponownie złożyć deklarację o rezygnacji – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes Instytutu Emerytalnego, dr Antoni Kolek.

Pracownicze plany kapitałowe wprowadzono w 2019 r. – najpierw w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Później co pół roku program obejmował kolej...