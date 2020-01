Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu 

Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.

W tym drugim wypadku przyczyną najczęściej jest to, że niejednokrotnie podatnicy nieprawidłowo wystawiają faktury, a osoba księgująca nie zawsze wie, jakie są postanowienia umów, w oparciu o które samozatrudniony świadczy usługi. Zwłaszcza chodzi tu o te zapisy, które dotyczą okresów rozliczeniowych. Sprawa ta nie jest bowiem taka oczywista.

Wystarczy wskazać chociażby przychody uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej przez lekarza czy informatyka. Obaj mogą mieć płacone zarówno za konkretne wykonane czynności – np. każdorazowo po przeprowadzeniu operacji czy napisaniu jakiegoś programu – jak i za czynności wykonywane w danym okresie rozliczeniowym – wówczas wynagrodzenie może być zarówno ryczałtowe, jak i zależne od ilości usług wykonanych w tym okresie, np. od liczby przyjętych pacjentów czy przepracowanych godzin.

Faktura – data jej wystawienia i data wykonania usługi

Z art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynika, że faktura powinna zawierać między innymi:

datę wystawienia,

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Stosownie do postanowień art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Fakturę można jednak wystawić również przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed tym zdarzeniem (art. 106i ust. 7 ustawy o VAT).

W konsekwencji podatnicy, w ...