Darowizna w rodzinie. Przelew musi trafić na właściwe konto

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jego rodzice sporządzili umowę darowizny, w której przekazali mu środki pieniężne, zaznaczając, że środki te pozostaną na koncie jego matki do czasu podpisania aktu notarialnego. Po podpisaniu aktu matka podatnika przelała pieniądze ze swojego konta na konto sprzedającej mieszkanie. Podczas wizyty w urzędzie skarbowym podatnika poinformowano, że podarowane pieniądze powinny zostać przelane na jego konto. Podatnik nie był świadomy, że trzeba zrobić to w taki sposób. Myślał, że nie złamał przepisów przyjmując mieszkanie. Jego zdaniem, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przysługuje mu zwolnienie z tego tytułu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W myśl natomiast art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: