Darowizna udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką

Skoro przedmiotem darowizny będzie udział w nieruchomości, to hipoteka będzie stanowić obciążenie w proporcji odpowiadającej temu udziału. Zatem wartość udziału 1/2 w nieruchomości, nabytego w drodze darowizny powinna być pomniejszona o 1/2 część kwoty hipoteki. Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona nieruchomość. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która jest współwłaścicielem w udziale 1/2 nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest jej konkubent. Nieruchomość ta jest obciążona hipoteką na rzecz banku jako zabezpieczenie z tytułu udzielonego kredytu na sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego na obszarze nieruchomości. Stronami umowy kredytu są oboje współwłaściciele (dłużnicy) jako kredytobiorcy. W najbliższym czasie podatniczka na podstawie umowy darowizny otrzyma od drugiego współwłaściciela udział 1/2 w nieruchomości i stanie się jedynym właścicielem nieruchomości. Tym samym podatniczka nabędzie w drodze umowy darowizny udział w nieruchomości, która jest obciążona hipoteką.

Podatniczka chciała wiedzieć, jak należy obliczyć wartość podatku od darowizny dokonanej pomiędzy osobami, które należą do III grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość lub udział w prawie własności nieruchomości obciążonej hipoteką, której wartość przewyższa wartość nieruchomości oraz czy hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości stanowi dług lub ciężar, który należy odliczyć od wartości nieruchomości otrzymanej w wyniku darowizny. Jej zdaniem, dla obliczenia podstawy opodatkowania powinna zostać przyjęta wartość nieruchomości pomniejszona o wartość hipoteki. Wartość podstawy opodatkowania podatkiem od darowizny w tym przypadku powinna wynosić 0 złotych, gdyż wartość hipoteki przewyższa wartość darowanej części nieruchomości. W konsekwencji, również kwota podatku od darowizny powinna wynosić 0 złotych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatniczką i w wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Na podstawie art. 888 § 1 ww. Kodeksu - przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie stro...