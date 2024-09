Czytanie sprawozdań finansowych (22) Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe – cz. II

Kredyty to jedna z podstawowych form finansowania firmy. Pozyskane poprzez nie środki przeznaczane są zazwyczaj na pokrycie wydatków związanych z nowymi inwestycjami, jak również z modernizacją i ulepszeniem inwestycji w budowie oraz na zakup lub modernizację majątku trwałego, a także na refinansowanie kredytu związanego z inwestycjami. Jedynymi instytucjami upoważnionymi do udzielania kredytów są banki.

Dokumentem określającym szczegółowe warunki kredytowania jest umowa kredytowa wraz z aneksami pojawiającymi się w trakcie jej trwania.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.