Czytanie sprawozdań finansowych (20) Kapitały jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa

Sprawozdawczość finansowa jest silnie powiązana z wykorzystywaniem kapitałów w przedsiębiorstwie, ponieważ pozwala określić, jakimi środkami finansowymi dysponuje to przedsiębiorstwo i jakim zmianom środki te ulegają. Wzrost kapitału nie tylko oznacza, że przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność, lecz także że obrało dobrą strategię działania, przez co zyskuje zaufanie użytkowników zewnętrznych.

Dane zawarte w bilansie dostarczają wiedzy na temat zmian mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że analiza sprawozdań nie daje podstaw do wszechstronnej oceny zmian w stanie majątkowo-finansowym przedsiębiorstwa. Pozwala zorientować się w trendach zmian oraz może stanowi punkt wyjścia do dalszych różnokierunkowych prac analitycznych, ale są to tylko spostrzeżenia, które trzeba zestawić ze środowiskiem gospodarczym i celami, jakie przyświecają przedsiębiorstwu.

Kapitały jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa

Oprócz trafności wyboru przedmiotu prowadzonej działalności, odpowiedniego zarządzania i osiągania rentowności finansowej powodzenie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku uzależnione jest od właściwego doboru źródeł finansowania. Wpływa to na umożliwienie prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz zapewnia bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza utrzymanie płynności finansowej.

Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia kapitału, możemy wyróżnić kapitał własny i kapitał obcy oraz jego uszczegółowienie ze względu na termin zaangażowania (przy kapitałach obcych) i sposób pozyskania (przy kapitałach własnych).

Podział źródeł finansowania

Kapitały własne Kapitały obce Wewnętrzne Zewnętrzne Długoterminowe Krótkoterminowe Amortyzacja Emisja akcji Kredyt Faktoring Zysk netto Dopłaty wspólników Leasing Kredyt kupiecki Wkład właścicieli Pozyskanie nowego udziałowca Forfaiting Pożyczki Venture capital Franchising Krótkoterminowe papiery dłużne Private equity Emisja obligacji Dotacje i subwencje

(źródło: Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych 2006, s. 4)

Kapitały własne i obce

Wewnętrzne źródła finansowania są wypracowywane przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności. W przypadku małych firm nieposiadających osobowości prawnej tymi źródłami są zwykle środki inwestowane przez właścicieli w momencie zakładania tych firm. Do tej kategorii zaliczymy zysk zatrzymany, tzn. zysk netto pomniejszony o wypłacone dywidendy, który przeznaczony jest głównie na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Oprócz tego – amortyzację, czyli środki przeznaczone na odtworzenie majątku trwałego. Kapitałem wewnętrznym będzie także zysk osiągnięty ze sprzedaży majątku firmy i wszelkie zmniejszania stanu jej aktywów.

Źródłem kapitału zewnętrznego są natomiast środki pozyskane od innych instytucji czy podmiotów trzecich w zamian za udział w zyskach lub zapłatę odsetek. Za ich sprawą następuje zwiększenie pasywów przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wzrostu kapitału własnego w wyniku zatrzymania wypracowanego zysku. Finansowaniem zewnętrznym będą np. kapitały obce, sprzedaż udziałów funduszowi wysokiego ryzyka czy też pozyskanie dodatkowego wspólnika.

Kapitał własny

Z punktu widzenia prawa bilansowego warto zauważyć, że kapitał własny w ujęciu wartościowym – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowości – powinien być równy aktywom netto. Kapitał ten został zdefiniowany jako „aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania”.

...