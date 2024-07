Czytanie sprawozdań finansowych (15) Rachunek zysków i strat: Na co zwracać uwagę – cz. II

relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży = zysk z działalności operacyjnej x 100% zysk ze sprzedaży

Jeżeli relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży jest niższa niż 100%, to różnica pokazuje, ile procent zysku wygenerowanego w działalności podstawowej zostało wytracone w pozostałej działalności operacyjnej, czyli w wyniku operacji gospodarczych incydentalnych, dokonywanych od czasu do czasu, jak np. sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych. Ich efekt oddziałuje ostatecznie na poziom zysku netto, będącego podstawą rozwoju przedsiębiorstwa i źródłem wypłat dywidend.

Zyski wygenerowane na pozostałym poziomie operacyjnym będą powodować, że omawiana relacja będzie wyższa niż 100%.

Zyski te nie dają jednak mocnych podstaw do oceny, że nastąpi kontynuacja trendu w kształtowaniu się ostatecznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

relacja zysku brutto

do zysku z działalności operacyjnej = zysk brutto x 100% zysk z działalności operacyjnej

Relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej informuje, jaką część zysku operacyjnego pochłonęły koszty finansowe i straty nadzwyczajne lub jaka część zysku brutto pochodzi z operacji finansowych i zysków nadzwyczajnych.

relacja zysku brutto

do zysku ze sprzedaży = zysk brutto x 100% zysk ze sprzedaży

Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży pokazuje, ile procent zysku wygenerowanego w działalności podstawowej zostało wytracone lub o ile procent zysk brutto wzrósł z tytułu pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.

W celu oddzielenia skutków tych dwóch poziomów dla wyniku brutto należałoby ustalić relację zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej. Najczęściej bowiem zysk operacyjny służy do pokrycia kosztów pozyskania kapitału obcego.

Przedsiębiorstwa produkcyjne lub świadczące usługi mają małe możliwości uzyskiwania przychodów z operacji finansowych, które równoważyłyby koszty finansowe. Dlatego na poziomie finansowym najczęściej wykazują stratę, a źródłem jej pokrycia jest ta część zysku operacyjnego, która pochodzi z operacji powtarzalnych (zysk ze sprzedaży), gdyż musi być zachowana zdolność do ciągłej obsługi zobowiązań odsetkowych. Nie zapewniają jej przecież wyniki z operacji incydentalnych. Niektóre firmy krótkookresowo posiadają wolne środki pieniężne i mogą je inwestować w instrumenty finansowe bez zakłócania działalności operacyjnej.

relacja zysku netto

do zysku ze sprzedaży = zysk netto x 100% zysk ze sprzedaży

Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży informuje, jaką część zysku ze sprzedaży pochłonęły wyniki na pozostałym poziomie operacyjnym, poziomie finansowym i nadzwyczajnym oraz podatek dochodowy.

Interesujących informacji analitycznych dostarcza efektywna stopa opodatkowania. Pokazuje ona obciążenie zysku bieżącym i przyszłym podatkiem dochodowym naliczanym od dochodu do opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

Stopa ta może być wyższa bądź niższa od nominalnej stopy podatkowej. Pierwsza sytuacja wystąpi wówczas, gdy przedsiębiorstwo utworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy od różnicy między podatkową a bilansową wartością aktywów i pasywów. Druga – gdy aktywa na odroczony podatek dochodowy pomniejszą podstawę opodatkowania.

efektywna stopa opodatkowania = podatek dochodowy x 100% zysk brutto

Analogiczne badania można przeprowadzić, gdy zamiast zysku w rachunku zysków i strat pojawia się strata. Ustala się wówczas, w jakim stopniu wyniki na poszczególnych poziomach tego rachunku przyczyniają się do powstawania straty netto. Można również ustalać takie relacje, gdy występują zyski ze sprzedaży i z działalności operacyjnej, a w końcowym rachunku figuruje strata netto spowodowana wysokimi kosztami finansowymi i dużymi obciążeniami podatkowymi.

Przy analizie rachunku zysków i strat warto też zajrzeć do informacji dodatkowej i z niej pobrać wiele przydatnych wskazówek do oceny poszczególnych kategorii.

Przychody ze sprzedaży efektów działalności podstawowej zostaną ujęte w dwóch grupach:

...