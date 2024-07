Czytanie sprawozdań finansowych (13) Rachunek zysków i strat: Wariant kalkulacyjny i porównawczy – elementy wspólne

· Pozostałe przychody i koszty operacyjne,

· Przychody i koszty finansowe,

Pozostałe przychody i koszty operacyjne oznaczają koszty i przychody związane w sposób pośredni z zasadniczą działalnością jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 32 podaje katalog kosztów i przychodów, które jednostka może ująć w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty i przychody operacyjne. Zalicza się do nich w szczególności koszty i przychody związane z/ze:

a. działalnością socjalną,

b. zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c. utrzymaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d. odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

e. utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

f. odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,

g. odszkodowaniami i karami,

h. przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, a także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,

i. zdarzeniami losowymi.

Katalog zdarzeń zaliczanych do pozostałej działalności operacyjnej jest bardzo szeroki i różnorodny. I jest to oczywiście katalog otwarty, a konkretny rodzaj kosztu i przychodu zależy od rodzaju działalności, jaką prowadzi dane przedsiębiorstwo.

Zwyczajowo w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych ujmowane są inne koszty i przychody, które nie są bezpośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, np.:

...