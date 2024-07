Czytanie sprawozdań finansowych (10) Bilans - Ujmowanie i wycena aktywów trwałych

Aktywa to majątek jednostki mający postać materialną lub niematerialną, finansową lub niefinansową. Innymi słowy, to zasoby będące w dyspozycji podmiotu w ramach prowadzenia przez niego działalności. Aktywa nie muszą być własnością jednostki, wystarczy, aby były przez nią kontrolowane i służyły prowadzeniu działalności.

W mniejszych podmiotach często jako aktywa ujmowany jest wyłącznie majątek, który stanowi własność podmiotu. Nie są ujmowane (ani potem w informacji dodatkowej) aktywa użytkowane na podstawie umów leasingu de facto finansowego. Widzimy więc bilans, w którym jest bardzo niska wartość majątku trwałego, który może służyć np. działalności produkcyjnej, i zastanawiamy się, w jaki sposób ten podmiot produkuje swoje wyroby.

Możliwości są dwie:

majątek jest użytkowany na podstawie umów leasingu niewykazywanych w sprawozdaniu (a informacje na ten temat powinny się znaleźć przynajmniej w informacji dodatkowej);

majątek został już całkowicie zamortyzowany – mimo że ma jeszcze znaczącą wartość użytkową, księgowo jest wart 0 zł.

Aktywa uporządkowane są według wzrastającej płynności. To oznacza, że najpierw prezentowane są – jako aktywa trwałe – te składniki, które najtrudniej zbyć. Potem – jako aktywa obrotowe – pokazywane są te składniki, które najszybciej można upłynnić.

Zaznaczmy, że aktywa prezentowane są w bilansie według metody netto. To znaczy, że ich wartość początkowa pomniejszona jest o wszelkie zmniejszenia, takie jak odpisy umorzeniowe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne), odpisy z tytułu utraty wartości (wszystkie aktywa, ale szczególnie zapasy i należności).

Aktywa trwałe to te aktywa, które jednostka zamierza użytkować przez okres co najmniej 12 miesięcy. Aktywa obrotowe będą wykorzystane w czasie najbliższego roku albo cyklu operacyjnego, jeśli trwa on powyżej 12 miesięcy. Wyjątkowo do aktywów obrotowych zaliczamy wszystkie należności z tytułu dostaw i usług.

Przyjrzyjmy się teraz, na co szczególnie warto zwrócić uwagę w związku z ujmowaniem i wyceną aktywów.

A. Aktywa trwałe

Grupa aktywów trwałych składa się z:

wartości niematerialnych i prawnych,

rzeczowych aktywów trwałych,

należności długoterminowych,

inwestycji długoterminowych,

długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

A.I. Wartości niematerialne i prawne

Składają się na nie posiadane przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby podmiotu, a w szczególności:

wartość nabytej firmy,

koszty zakończonych prac rozwojowych,

inne wartości, takie jak autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

W grupie wartości niematerialnych i prawnych należy zaprezentować także zaliczki poniesione na ich zakup – pozycja Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Następnie umarza w okresie ich przewidywanego użytkowania, najczęściej wykorzystuje się tu metodę liniową, choć sama ustawa nie zabrania innych metod. W razie stwierdzenia utraty wartości konieczny jest odpis w pozostałe koszty operacyjne.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:

Nie powinny być ujmowane wartości niematerialne, które zostały już całkowicie umorzone albo w chwili rozpoczęcia ich użytkowania podjęto decyzję o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym. Nie będzie tu zatem licencji, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty najczęściej 10 000 zł.

Koszty jeszcze niezakończonych prac rozwojowych powinny zostać zaprezentowane jako Rozliczenia międzyokresowe kosztów, krótko- albo długoterminowe w zależności od przewidywanego czasu zakończenia prac. Błędem w sprawozdaniach zgodnych z ustawą jest ich pokazywanie jako wartości niematerialne i prawne.

Nakłady na prace badawcze powinny być ujmowane jako koszty okresu.

Amortyzację wartości firmy należy ujmować jako pozostały koszt operacyjny i dokonuje się jej zawsze metodą liniową.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

W grupie A.II. wykazuje się rzeczowe aktywa trwałe w następującej kolejności:

środki trwałe,

środki trwałe w budowie,

zaliczki na środki trwałe w budowie.

A.II.1. Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki. Zalicza się do nich w szczególności:

nieruchomości,

maszyny, urządzenia, środki transportu i inne,

ulepszenia w obcych środkach trwałych,

inwentarz żywy.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Kapitał z aktualizacji wyceny pochodzący z tego przeszacowania można dopiero rozliczyć, gdy te środki trwałe zostaną sprzedane lub zlikwidowane. Przenosi się go wtedy na kapitał zapasowy.

Środki trwałe są umarzane w okresie przewidywanego użytkowania, przy czym grunty nie są umarzane. W przypadku środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości (np. do 10 000 zł) najczęściej podejmowana jest decyzja o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:

