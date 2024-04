Czyste Powietrze z dużą popularnością. W programie może zabraknąć pieniędzy

W ciągu jednego tygodnia złożono rekordowo wiele, bo ponad 6,6 tys., wniosków do programu Czyste Powietrze. To liczba wyraźnie większa od średniej tygodniowej z 2023 r. Jak wskazują eksperci Instytutu Ekonomii Środowiska i Polskiego Alarmu Smogowego, program może potrzebować dodatkowego finansowania na poziomie ok. 5 mld zł. Już w ostatnim czasie widoczny był kryzys związany z brakiem odpowiednich środków.