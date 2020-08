Czynsz w kosztach firmy: Uwaga na płatności gotówką

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej o profilu handlowym. Na działalność gospodarczą wynajmowany jest lokal użytkowy. Umowa na wynajem jest zawierana na czas określony 1 rok (od stycznia do grudnia). Czynsz najmu wynosi 5500 zł miesięcznie netto plus VAT 23%. Czy jako wspólnik spółki cywilnej podatniczka może zaliczyć w koszty proporcjonalnie do swojego udziału opłaty za czynsz, jeżeli są regulowane gotówką?