Czy spółka nieruchomościowa powinna złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do 31 stycznia 2021 roku?

Spółka nieruchomościowa to podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie bezpośrednio po sobie następujących 12 miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa do tych nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 złotych. Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.