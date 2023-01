Czy remanent ma wpływ na składkę zdrowotną?

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - skala podatkowa (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Pytanie przedsiębiorcy dotyczyło ustalenia podstawy do naliczenia składki zdrowotnej w związku z remanentem rocznym - zaś jego założenie jest następujące:

remanent początkowy na dzień 01.01.2022 r. wyniósł = X zł,

remanent końcowy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł = Y zł.

Podsumowując w przypadku przedsiębiorcy różnica remanentowa jest dodatnia (+Z zł).

Przedsiębiorca zwrócił się z pytaniem, czy naliczając podstawę do obliczenia składki zdrowotnej za rok 2022 jest zobowiązany do uwzględnienia w składce zdrowotnej powstałej dodatniej różnicy remanentowej, oraz czy gdyby różnica remanentowa była ujemna to również należy ją uwzględnić przy obliczaniu podstawy do składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca uważa, że w podstawie do naliczenia składki zdrowotnej za rok 2022 należy przyjąć tylko ujemną różnicę remanentową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 79 ust. 1 ww. ustaw...