Czy przekształcenie towaru w środek trwały niesie konsekwencje w VAT

Towarami są wytworzone przez daną jednostkę oraz będące jej własnością wyroby gotowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, które znajdują się w magazynach czy też punktach sprzedaży. Ważne aby stan towarów nie wskazywał na jakiekolwiek przetworzenie. Co do zasady sprzedaż towaru dokumentowana jest fakturą, rachunkiem albo paragonem. Są one ewidencjonowane w cenach nabycia lub w kosztach wytworzenia. Towar stanowi przedmiot zapotrzebowania przez to, że ma on wartość użytkową, a więc takie naturalne cechy fizyko-chemiczne, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb nabywców.

Jest to definicja kładąca nacisk na ekonomiczne pojmowanie terminu „towar”. W taki zresztą sposób należy je rozpatrywać.

Definicja prawna pojęcia „towar” zawarta jest w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym przepisem towarem są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, produkcja niezakończona, wyroby gotowe, braki, odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki.

Można więc uznać, że definicja ekonomiczna i prawna wzajemnie się uzupełniają.

Środek trwały

Pojęcie środka trwałego funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. Zawarte jest w:

ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi za środek trwały uznać należy rzeczy będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

maszyny, urządzenia, środki transportu oraz

inne przedmioty.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środkiem trwałym są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Przekształcenie

Obydwie te grupy (towary i środki trwałe) mają więc zupełnie odmienne przeznaczenie, co jednak nie uniemożliwia dokonania przesunięcia pomiędzy nimi. Podatnik zawsze może podjąć decyzję o przekazaniu towaru przeznaczonego do dalszej odsprzedaży do kategorii środków trwałych wykorzystywanych przez siebie do działalności gospodarczej.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży oraz naprawy sprzętu komputerowego. Uznał, że jeden z modeli tabletów znajdujących się w ofercie handlowej okaże się bardzo pr...