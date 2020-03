Czy podatnik musi odliczyć VAT?

Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera się konstrukcja VAT. Zasada ta wyrażona została w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta może być zrealizowana po spełnieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie związku pomiędzy nabytymi towarami lub usługami a działalnością opodatkowaną.

Brzmienie powołanego przepisu nie wzbudza, żadnych wątpliwości. Wynika z niego, że odliczenie podatku stanowi prawo podatnika, nie zaś jego obowiązek. Może więc on swobodnie podjąć decyzję o niedokonywaniu odliczenia. Można by sądzić, że alternatywą dla odliczenia naliczonego podatku jest jego zaliczenie do kosztów podatkowych. Jest jednak inaczej. Tu bowiem wchodzi w grę zasada podatków dochodowych, zgodnie z którą VAT nie stanowi w nich kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Nie zostało określone co dokładnie może być uznane za koszt uzyskania przychodów. Jednak wydatek taki musi spełnić trzy warunki:

pozostawania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

nie został ujęty w katalogu wydatków, których ustawodawca nie uznaje za koszt uzyskania przychodu,

jest należycie udokumentowany.

Wśród wydatków, które nie mogą uchodzić za koszty uzyskania przychodów zawarty jest VAT.

Od każdej zasady są wyjątki, w tym przypadku wynikają one z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi uregulowaniami umożliwiającymi zaliczenie VAT do kosztów może on być potraktowany w taki sposób zarówno, gdy wystąpi w formie podatku naliczonego jak i należnego.

VAT naliczony w kosztach

Podatek naliczony może zostać zaliczony do kosztów podatkowych w przypadku gdy podatnik zwolniony jest z podatku bądź też nabył towary i usługi do wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub usług zwolnionych z VAT. Tak więc w przypadku, gdy podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, czyli podmiotem zobowiązanym do dokonywania jego rozliczenia, i otrzyma fakturę VAT, ma możliwość ujęcia naliczonego podatku w kosztach. Oczywiście gdy spełniony zostaje podstawowy warunek, czyli poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania a...