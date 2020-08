Czy oprogramowanie urządzenia stanowi odrębną wartość niematerialną i prawną?

Na wstępie należy wskazać, że wszelkiego rodzaju oprogramowania z reguły podlegają amortyzacji stanowiąc wartości niematerialne i prawne, jako autorskie prawa majątkowe lub licencje – art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP).

Stosownie do treści art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c (wyłączenia od amortyzacji), nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 (leasing), zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.



W kontekście przywołanego powyżej przepisu należy zauważyć, że oprogramowanie stanowi wartość niematerialną i prawną, jeżeli podatnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania lub gdy posiada on licencję na korzystanie z niego. Dodatkowo oprogramowanie, aby spełniać przesłanki do uznania za wartość niematerialną i prawną powinno: