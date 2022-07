Czy obowiązek ewidencyjny składu podatkowego dotyczy wyrobów nieakcyzowych?

O składzie podatkowym mówimy najczęściej w kontekście wyrobów akcyzowych. Jego prowadzenie pozwala bowiem przedsiębiorcom zajmującym się przykładowo produkcją, magazynowaniem lub sprowadzaniem z zagranicy takich towarów jak alkohol, papierosy czy paliwo na odsunięcie w czasie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że podmioty prowadzące skład podatkowy, obok wyrobów akcyzowych wykorzystują również takie, które nie należą do tej kategorii.

Czym jest skład podatkowy?

Ustawa o podatku akcyzowym definiuje skład podatkowy jako miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w tym opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa) są produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Obowiązek ewidencyjny podmiotu prowadzącego skład podatkowy

Na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Ustawodawca nie wprowadził wzoru przedmiotowej ewidencji, niemniej jednak w art. 138a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym zastrzegł, że ewidencja ta powinna umożliwiać w szczególności: