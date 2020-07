Czy obniżka stóp NBP była dobrym pomysłem?

Interpelacja nr 7254 do ministra finansów w sprawie ponownego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej

Szanowny Panie Ministrze!

Wszyscy obywatele, a w szczególności przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest kwestia stopy oprocentowania oraz jak znaczący wpływ posiada ona na ich życie. Dnia 28 maja br. Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu zdecydowała się na jej obniżenie, czego konsekwencją jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wyższa jest od zera. Poziom spadku z kolei nie jest jednakowy, gdyż zależy od poszczególnych rodzajów. W przypadku stopy redyskontowej weksli w skali rocznej jest to różnica aż 5-krotna. Ponadto obniżenie stopy procentowej stanowiło decyzję niespodziewaną dla wielu ludzi z branży przedsiębiorczej, w tym w dużej mierze ekonomistów. Działanie to nie jest również bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej części kredytów, co uwidacznia się przy spłacie rat. Co więcej, określa górny limit rocznego oprocentowania kredytów, a także pożyczek. Wiadomo jest, iż sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie są zeru, wpływa na dostępność kredytów, która zamiast się poprawiać, ulega zdecydowanemu pogorszeniu. W Polsce dotychczas wielu ludzi zaciągało kredyty, w tym także osoby młode, stanowiące ponad pół miliona. Oznacza to więc, że utrudniony dostęp do kredytów uniemożliwi zakup inwestycji, w tym także tych niezbędnych. Rynek walutowy także nie pozostał obojętny wobec wprowadzonych zmian, a do jego reakcji zaliczyć można zwiększenie kursu dolara amerykańskiego czy też zdrożenie euro. Mimo że w ostatnim czasie zaobserwowano zyskanie na sile złotego, to obniżenie stóp oprocentowania stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej sektora bankowego.

W związku z tym bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Dlaczego w obliczu podejmowania tak istotnych działań nie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Adama Glapińskiego, tak by każdy obywatel mógł poznać jego oficjalne stanowisko w sprawie? Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej kieruje się jedynie prognozami, podczas gdy oficjalny dokument wydany przez NBP z projekcją inflacji oraz PKB dostępny będzie dopiero 13 lipca br.? Czy Rada Polityki Pieniężnej wzięła pod uwagę ryzyko, iż dane przedstawione w lipcu mogą istotnie różnić się od projekcji przedstawionych na początku marca? Z komunikatu wydanego po posiedzeniu 28 maja br. wynika, że decyzja o obniżeniu stóp procentowych miała na celu m.in. ograniczenie spadku aktywności gospodarczej, jednakże w jakim stopniu obniżenie dostępu do kredytów miałoby przyczynić się do ożywienia gospodarki?

Posłowie:

Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Marek Rutka, Paweł Krutul, Hanna Gill-Piątek, Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Monika Falej

3 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7254 w sprawie ponownego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej...