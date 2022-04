Czy można anulować fakturę elektroniczną?

Sprzedawca wdrożył u siebie elektroniczny portal przeznaczony dla swoich klientów. Planuje umożliwić klientom, po zalogowaniu się na swoje konta, wgląd do faktur oraz umożliwić im pobieranie faktur w postaci załącznika w formacie pdf. Czy w przypadku gdy wystawiona faktura będzie dokumentowała czynności, które nie zostały faktycznie dokonane, a sprzedawca usunie tę fakturę z portalu zanim zostanie ona pobrana przez nabywcę, będzie on uprawniony do jej anulowania?

Faktura będzie automatycznie udostępniana na portalu na koncie konkretnego nabywcy w momencie jej wprowadzenia do systemu księgowego sprzedawcy. Sprzedawca będzie posiadać wiedzę o tym czy i kiedy nabywca pobrał fakturę z portalu. Jednocześnie informacja o udostępnieniu faktury na portalu nie będzie przekazywana do nabywcy (np. e-mailem). Faktura udostępniana na portalu będzie zawierała te same dane (w tym będzie posiadała tę samą formę graficzną), co faktura wysłana nabywcom w formie elektronicznej lub w formie papierowej.

Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług, czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Faktura jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

