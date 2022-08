Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada

Interpelacja nr 34344 do prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia dopłat do peletu i innych źródeł opałowych

W związku z trudną sytuacją na rynku środków opałowych na prośbę wielu osób proszących o interwencję, zatrwożonych wysokimi cenami, zauważam, że nie tylko węgiel, ale i pozostałe środki opałowe obecnie są wycenione na stawkę niemożliwą do zapłacenia przez przeciętnego Polaka.

W nawiązaniu do wcześniejszych działań rządu, zmierzających do rekompensat do węgla uważam, że takie działanie powinno obejmować również osoby korzystające z alternatywnych źródeł opałowych.

Pytania:

Czy rząd zamierza pochylić się również nad rekompensatami na kupno ww. środków opałowych? Kiedy będą podjęte takie działania?

Poseł Bartosz Kownacki

28 czerwca 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 34344 w sprawie uruchomienia dopłat do peletu i innych źródeł opałowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Bartosza Kownackiego w sprawie uruchomienia dopłat do pelletu i innych źródeł opałowych (znak: K9INT34344), poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Pytanie nr 1.

Czy rząd zamierza pochylić się również nad rekompensatami na kupno ww. środków opałowych?

Pytanie nr 2.

Kiedy będą podjęte takie działania?

Rząd nieustannie podejmuje działania w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, ciepła i chłodu przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia opłat za energię ponoszonych przez odbiorców końcowych, m.in. okresowo dokonuje przeglądu funkcjonujących mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii celem ich poprawy. Mechanizmy te przeznaczone są głównie dla wytwórców profesjonalnie zajmujących się wytwarzaniem energii.

W ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku.

Kwestia przestarzałego ogrzewania indywidualnego od lat budzi emocje i kontrowersje związane z powstawaniem efektu tzw. niskiej emisji i towarzyszącemu jej smogu. Reakcją samorządów lokalnych na niezwykle istotny problem zanieczyszczenia powietrza są tzw. uchwały antysmogowe, zakazujące używania nieefektywnych źródeł ciepła. Konieczność stosowania automatycznych i nowych kotłów, w tym wykorzystujących pellet, daje więc szansę samorządom na częściowe ograniczenie tego szkodliwego zjawiska i ochrony zdrowia.

W celu zaadresowania konieczności wymiany pieców na nowoczesne i efektywne, w styczniu 2022 r. rozpoczęto trzecią już edycję Programu Czyste Powietrze, której celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Wprowadzane zmiany polegają m.in. na możliwości łączenia dofinansowania z gminnymi programami parasolowymi, umożliwieniu dłuższej realizacji projektu, a także na dopuszczeniu do programu kotłów dwupaliwowych i tym samym wykorzystanie różnych źródeł ciepła.

Łącznie w Programie na dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, także efektywnie wykorzystujące ilości spalanego paliwa, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych oszacowano konieczne do poniesienia wydatki na kwotę 103 mld zł. Wsparcie finansowe przewidziane w Programie udzielane jest m.in. na zakup bardziej efektywnych kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet drzewny z maksymalną kwotą dofinansowania od 6 000 zł do 18 000 zł, a także na zakup kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie z maksymalną kwotą dofinansowania od 9 000 zł do 18 000 zł. Kotły zakupione w ramach Programu są rozwiązaniem bezpiecznym dla środowiska, a nadto zawierają nowoczesne rozwiązania techniczne, przez co są proste w obsłudze, wydajne i tanie w eksploatacji.

Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi (vide strona Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/) w Programie Czyste Powietrze, kotły na biomasę nie są jednak w praktyce źródłem preferowanym przez użytkowników indywidualnych. Wszystkich źródeł ciepła jest 362 840, z czego kotły na biomasę stanowią 20,5%. Dla porównania: kotły gazowe kondensacyjne - 43,27%, kotły węglowe - 15.83% (do 01 stycznia 2022 r.), pompy ciepła powietrzne - 14,93%, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody - 3,4%, kotły olejowe - 0,14%, systemy ogrzewan...