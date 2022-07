Czternastki będą wypłacane od 25 sierpnia

Przewidziane przez ZUS terminy wypłat 14. emerytury to 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września 2022 r. Zgodnie z planem, ZUS będzie sprawdzać, czy dana osoba ma prawo do emerytury/renty z ZUS według stanu na 24 sierpnia br. Wysokość świadczenia ustalono co do zasady na 1217,98 zł, a kwota ta zostanie zwolniona z podatku dochodowego.

