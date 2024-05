Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu

W tym roku kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. czternastki) zostaną wypłacone we wrześniu – wynika z projektu rozporządzenia, który przyjął rząd. Świadczenia mają trafić do ok. 8,9 mln osób. Pełna wysokość czternastki wyniesie 1780,96 zł brutto.