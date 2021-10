Czternasta emerytura już w listopadzie

Czternasta emerytura to kolejne w tym roku – po trzynastej emeryturze – wsparcie dla emerytów i rencistów. Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że dodatkowe świadczenia trafią w sumie do ok. 9,2 mln osób. Co ważne, dodatkowe emerytury zostaną wypłacone z urzędu i nie ma potrzeby składania wniosków. Świadczenia będą na poziomie najniższej emerytury (1250,88 zł), a z kwoty tej nie będą pobierane potr...