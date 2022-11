Część operatorów komórkowych wprowadziła kontrowersyjne klauzule inflacyjne

Część operatorów komórkowych zdecydowała się w ostatnim czasie na wprowadzenie do umów na czas określony postanowień obejmujących tzw. klauzule inflacyjne. Klauzule tego typu uprawniają do zmiany warunków zobowiązań w trakcie ich trwania. Do ewentualnych korekt cen mogłoby dojść już w 2023 r. Wprowadzenie klauzul budzi sporo wątpliwości.