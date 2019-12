Część firm zostanie zwolniona z nowych obowiązków ws. BDO?

Od 2020 r. ewidencja odpadów i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami mają być przeprowadzane tylko w formie elektronicznej. W praktyce zobowiązane do tego firmy muszą do końca roku zarejestrować się w rejestrze BDO, a jeżeli nie uzyskają specjalnego numeru rejestrowego, to nie będą mogły w przyszłym roku prowadzić legalnej działalności.

W ostatnich dniach Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia ws. rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W efekci...