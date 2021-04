Czeka nas duża podwyżka kar za wykroczenia skarbowe

Interpelacja nr 21521 do ministra finansów w sprawie drastycznego podwyższenia grzywny za wykroczenia skarbowe

Szanowny Panie Ministrze,

na mocy nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 25 lutego br. zmianie uległ m.in. art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Wprowadzona modyfikacja podnosi drastycznie górny pułap kary grzywny nakładanej mandatem karnym za wykroczenia skarbowe z podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 5,6 tys. złotych) do jego pięciokrotności - to jest 14 tys. zł. Wpisuje się to w realizowaną przez rząd politykę nadmiernego fiskalizmu państwa i rodzi uzasadnione obawy o to, że organy skarbowe mogą być skłonne do nakładania kar w wyższym wymiarze za drobne uchybienia, takie jak na przykład niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej, nawet zerowej, błędne wystawianie dowodów sprzedaży, prowadzenie ksiąg w sposób niepoprawny jedynie od strony formalnej. O rezygnację z tej zmiany apelował m.in. rzecznik MŚP.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Jak resort zamierza zabezpieczyć podatników przed nakładaniem przez organy skarbowe kar grzywny nieproporcjonalnie wysokich w stosunku do wagi wykroczenia oraz czy resort przychyli się do wspomnianego apelu rzecznika MŚP i strony społecznej?

Poseł Krzysztof Piątkowski

15 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21521 w sprawie drastycznego podwyższenia grzywny za wykroczenia skarbowe

W odpowiedzi na interpelację nr 21521 z 23 marca 2021 r. Pana Posła Krzysztofa Piątkowskiego w sprawie „drastycznego podwyższenia grzywny za wykroczenia skarbowe”, przedstawiam następujące stanowisko w poruszonej kwestii:

Na mocy art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860) zmieniony został przepis art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Zmiana art. 48 § 2 Kks przewiduje podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego, do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 48 § 1 Kks kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 280 zł do 56.000 zł w 2021 r., w którym minimalne wynagrodzenie wynosi 2.800 zł.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że ten ogólny przepis art. 48 § 1 kks nie jest zmieniany. Podniesiona jest jedynie maksymalna wysokość kary grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być nakładana w drodze mandatu karnego...